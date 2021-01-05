Львівська поліція повідомила 5 січня про жахливий випадок сімейного насильства, в результаті якого загинула 50-річна жінка. Поліцейські підозрюють, що її побив і задушив власний чоловік.

Виклик про раптову смерть 50-річної львів’янки поліцейські отримали від медиків «швидкої допомоги». За словами її чоловіка, жінка померла раптово і з невідомих причин. Проте експерти встановили, що причиною смерті стала механічна асфікція – іншими словами, її задушили.

Як з’ясували поліцейські, тієї ночі у квартирі одного з будинків на вул. Шевченка між подружжям виник конфлікт, що закінчився трагічно. За версією слідчих, чоловік побив дружину і задушив її, а потім викликав «швидку допомогу», намагаючись замаскувати вбивство як раптову смерть.

53-річному підозрюваному уже оголосили офіційну підозру в умисному вбивстві, йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення.