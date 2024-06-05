Трагедія сталася у селі Город Косівського району

Трагедія сталася 4 червня у селі Город Косівського району. Під час зрізання дерева загинув чоловік – його уразило струмом. Поліція відкрила кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Першими на місце події приїхали рятувальники Косівщини, які вивільнили з-під поваленого дерева тіло загиблого 64-річного місцевого мешканця.

Тіло загиблого з-під поваленого дерева витягували рятувальники

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 5 червня, чоловік загинув внаслідок ураження струмом.

«Під час зрізання дерево похилилося на лінію електропередач і мешканця села Город уразило струмом. Він помер на місці», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили справу за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».