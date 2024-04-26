У Луцьку підліток отримав опіки всього тіла на даху потяга

У Луцьку 14-річний підліток виліз на товарний вагон, схопився за лінію електропередач і отримав ураження струмом. Хлопця у важкому стані госпіталізували в ренімаційне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Про це 26 квітня повідомили у прес-службі поліції Волині.

Нещасний випадок стався ввечері 25 квітня. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції, 14-річний місцевий житель гуляв разом із другом на вулиці Привокзальній. Близько 17:40 підліток виліз на товарний вагон, схопився за лінію електропередач, внаслідок чого отримав важке ураження струмом.

«На місце події прибули вогнеборці м. Луцьк, які дісталися по драбині вагону до потерпілого, помістили хлопчину на ноші та передали працівникам швидкої допомоги», – повідомили рятувальники.

За словами речника ДСНС області Володимира Нестерова, підліток отримав опіки всього тіла, однак під час транспортування до автомобіля швидкої він був у свідомості.

У Волинській обласній дитячій лікарні відмовилися коментувати стан потерпілого.

Додамо, що правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей щодо інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.