Хлопець виліз на дах вагона робити селфі і отримав ураження струмом

У п’ятницю, 8 березня, на вул. Зеленій у Львові 13-річний хлопець заліз на залізничний вагон робити селфі та отримав ураження електричним струмом. Його з опіками госпіталізували до лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інцидент трапився близько 14:00 на вул. Зеленій, 298. 13-річний школяр, мешканець Житомирської області, заліз на потяг, де отримав ураження електричною дугою. Хлопця госпіталізували до лікарні святого Миколая з попереднім діагнозом – опіки кисті.

За попередньою інформацією ZAXID.NET, хлопець виліз на вагон робити селфі.