У компанії трагедію наразі не коментують

У понеділок, 8 січня, внаслідок удару електричним струмом загинув 20-річний працівник деревообробного підприємства «Грифсканд-Свалява». Поліція відкрила кримінальну справу.

Як інформує видання Район.Свалява, трагедія на території підприємства «НВП «Грифсканд-Свалява» сталася вранці. Від удару електричним струмом загинув 20-річний мешканець Сваляви Андрій Циганин. У компанії трагедію наразі не коментують.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Закарпатської області 9 січня, за порушення вимог законодавства про охорону праці відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Додамо, ТОВ «НВП «Грифсканд-Свалява» засноване 6 червня 2005 року. За інформацією з сайту компанії, підприємство є одним із лідерів по виробництву сертифікованого деревного вугілля в Україні.