Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що проти його клієнта та чинного президента США Джо Байдена в Україні зареєстрували два нові кримінальні провадження.

«22 січня, через 2 дні після інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано два нові кримінальні провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність колишнього генерального прокурора України [Віктора] Шокіна з боку п’ятого президента України Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Байдена», – сказав Головань на брифінгу в середу, 27 січня, повідомила «Українська правда».

За його словами, провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача, який нещодавно потрапив під санкції США, та за рішенням Печерського суду Києва. Держдеп США відкрито називає Деркача «агентом Кремля».

При цьому адвокат не повідомив, який саме правоохоронний орган відкрив ці кримінальні провадження. Однак у лютому 2020 року провадження проти Байдена відкрило ДБР, а у травні – Національна поліція. Останнє провадження згодом закрили.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив тодішнього віце-президента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко. Пізніше розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори, а проти Порошенка в Україні відкрили кримінальне провадження за державну зраду.

На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.