У Руслана Фединяка конфіскують все майно

У вівторок, 10 листопада, апеляційна палата ВАКС ухвалила новий вирок адвокату Руслану Фединяку, якого викрили на підбурюванні клієнта до підкупу судді Калуського районного суду. Обвинуваченому призначили 4 роки і 6 місяців ув’язнення.

Йдеться про адвоката, затриманого НАБУ у травні 2025 року. Захищаючи обвинуваченого у керуванні автомобілем у стані сп’яніння, Руслан Фединяк запропонував йому за 1,5 тис. доларів розв’язати питання з суддею, щоб та закрила кримінальну справу. Проте адвокат не мав наміру передавати гроші судді та привласнив їх.

20 липня Вищий антикорупційний суд визнав Руслана Фединяка винним у зловживанні впливом і призначив йому 93,5 тис. грн штрафу. Прокурори оскаржили вирок і ВАКС частково задовольнив апеляційні скарги, визнавши адвоката винним за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (хабарництво) та ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

«Йому призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю три роки, зі штрафом 51 тис. грн та конфіскацією всього належного йому майна», – розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ухвалу апеляційної палати ВАКС можуть оскаржити в касації до Верховного Суду протягом трьох місяців.