Руслану Фединяку призначили 93,5 тис. грн штрафу

Вищий антикорупційний суд визнав адвоката Руслана Фединяка винним у зловживанні впливом і призначив йому 93,5 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 20 липня. Йдеться про адвоката, затриманого НАБУ у травні 2025 року, який взяв у клієнта 1,5 тис. доларів нібито для хабаря судді та привласнив їх.

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За матеріалами справи, Руслан Фединяк захищав Олега Цвігуна, якого двічі зупиняли за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння, однак він відмовлявся проходити огляд.

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Під час зустрічі біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську адвокат запропонував клієнту два варіанти: просто представляти його інтереси в суді або заплатити судді гроші за закриття провадження. Тоді ж Руслан Фединяк написав на папірці суму – 1500 доларів.

Клієнт заплатив адвокату авансом 2 тис. грн і звернувся в НАБУ, після чого діяв під контролем правоохоронців.

8 травня прикарпатець передав адвокату ще 1300 доларів, а 20 травня суддя Калуського районного суду Ірина Сухарник визнала Олега Цвігуна винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння і призначила йому 17 тис. грн штрафу з позбавленням права 1 рік керувати транспортними засобами. 23 травня під час обшуків в Руслана Фединяка знайшли 1300 доларів, які нібито призначалися судді.

Адвокат не визнав своєї вини, зазначивши, що добросовісно виконував свої обов’язки у справі про адміністративне правопорушення, а вилучені гроші – це адвокатський гонорар.

Водночас Олег Цвігун підтвердив, що під час розмов Руслан Фединяк пропонував йому заплати гроші судді. Натомість остання в суді зазначила, що адвокат не пропонував їй хабаря, не натякав про це, а вона мала з ним тільки робочі розмови.

Суд вивчив аудіозаписи телефонних розмов обвинуваченого зі своїм клієнтом, результати експертиз, а також врахував позитивну характеристику адвоката і наявність у нього третьої групи інвалідності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тимур Хамзін виправдав Руслана Фединяка за звинуваченням у шахрайстві та визнав його винним у зловживанні впливом, призначивши 93,5 тис. грн штрафу. На вирок можна подати апеляцію.