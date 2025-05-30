Адвокат привласнив 1500 доларів, які взяв нібито для хабара судді

Правоохоронці підозрюють у шахрайстві адвоката, який взяв у клієнта 1,5 тис. доларів нібито для хабара судді і привласнив їх. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в НАБУ 30 травня, адвокат запропонував клієнту владнати питання щодо закриття адміністративної справи, порушеної за відмову водієм проходження огляду на стан сп’яніння.

«За свої послуги він запросив 1 500 доларів нібито для подальшої передачі судді. Насправді ж передавати гроші судді адвокат не збирався, а розпорядився ними на власний розсуд», – зазначили в НАБУ.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 27 (підбурення до вчинення злочину), ч. 3 ст. 369 (хабарництво) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.