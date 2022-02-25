Аеропорт у Рівному зазнав ракетного удару
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Жертв немає
Міжнародний аеропорт «Рівне» зазнав ракетного удару. Про це повідомила Рівненська облдержадміністрація 25 лютого близько 06:45. Загиблих немає. Рівень руйнувань встановлюється. Автозаправка поруч з аеропортом не зруйнована.
Голова облдержадміністрації Віталій Коваль закликає людей знайти поблизу домівок безпечні місця для укриття. Інших подробиць поки немає.
Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого. Підсумки першого дня війни і хроніку війни читайте на ZAXID.NET.
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