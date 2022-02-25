Жертв немає

Міжнародний аеропорт «Рівне» зазнав ракетного удару. Про це повідомила Рівненська облдержадміністрація 25 лютого близько 06:45. Загиблих немає. Рівень руйнувань встановлюється. Автозаправка поруч з аеропортом не зруйнована.

Голова облдержадміністрації Віталій Коваль закликає людей знайти поблизу домівок безпечні місця для укриття. Інших подробиць поки немає.

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