Допоможіть воїнам продуктивно жити в новітній Україні, яка постала завдяки їм

Торгова марка «Agrola» продовжує підтримувати роботу Національного центру «Незламні» з облаштування нового корпусу реабілітації із найсучаснішим обладнанням для лікування, протезування та відновлення постраждалих у війні українських захисників.

У центрі створюються усі необхідні умови для того, аби навчити пацієнтів дбати про себе у максимально домашніх умовах, тренуватися, використовувати протези у повсякденному житті, на дозвіллі та під час занять спортом.

Кожен охочий може легко долучитися до підтримки роботи центру, не витрачаючи при цьому додаткових коштів. Зробити свій внесок на допомогу захисникам можна, просто купуючи продукцію ТМ «Agrola», частина вартості якої тепер перераховується на підтримку роботи Національного центру «Незламні».

Купуй «Agrola» – підтримай «Незламних»!

Незламні як ти!