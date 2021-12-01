Ахметов 21 листопада вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.

Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами та обрати майбутнього кандидата в президенти України. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

22 листопада екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із дописом «Це саме те що ви подумали», на якому він, екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Савік Шустер, Дмитро Гордон, Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.

Журналістам вдалося дослідити за яких обставин було зроблене це фото і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр.

Зазначається, що низка українських політиків літали в Вільнюс на святкування дня народження Савіка Шустера. Окремим чартером, через Париж, у Вільнюс прилетів і сам Ахметов.

Журналісти з'ясували, що приватний літак Ахметова 21 листопада вилетів із аеропорту Бориспіль до Парижа, а пізніше вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.

На відео також показані кадри самого дня народження, де були присутні багато відомих в Україні людей, які мають відношення до політики. Зокрема, на дні народження Шустера були журналіст Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков.

Також, за даними журналістів, на дні народження Шустера міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко. Однак, цю інформацію не прокоментували гості Савіка Шустера та сам ведучий.

У сюжеті нагадують про те, як українські олігархи використовували таємні зустрічі за кордоном, де укладалися політичні домовленості.

За даними УП, Ахметов використав день народження Шустера для пошуку нових кандидатів на парламентські та президентські вибори в Україні.

У своєму коментарі Аваков заявив, що «просто літав на свято, а за список гостей відповідає не він». Ахметов і Шустер не дали відповіді на питання щодо зустрічі.