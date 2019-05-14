Апеляційний суд скасував мораторій на російськомовний культурний продукт на Львівщині

Львівська обласна рада програла апеляцію у справі про скасування мораторію на російськомовний культурний продукт. 14 травня Восьмий апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції про скасування заборони на відтворення російськомовного продукту на території Львівської області.

Про це ZAXID.NET повідомив начальник юридичного відділу Львівської облради Андрій Мельник.

«Апеляційний суд залишив у силі рішення Львівського окружного адміністративного суду за позовами Сергія Іванова-Малявіна та Романа Малявіна, яким було скасовано заборону відтворювати будь-які російськомовні аудіовізуальні твори у розважальних закладах. Я не знаю, на чому ґрунтується рішення суду, адже було виголошено лише резолютивну частину, але ми однозначно готуватимемо касацію», – сказав Андрій Мельник.

Рішення прийняла колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду у складі Василя Улицького, Сергія Кузьмича та Ольги Довгої.

Йдеться про заборону на публічне відтворення на території Львівської області російськомовного аудіовізуального продукту, яку Львівська облрада прийняла 18 вересня 2018 року. Тоді це рішення підтримали 57 депутатів із 61 присутнього на засіданні сесії ЛОР. У рішенні облради вказувалося, що мораторій діятиме «до моменту повного припинення окупації території України».

Пізніше це рішення ЛОР у Львівському окружному адміністративному суді оскаржив львівський журналіст та видавець Сергій Іванов-Малявін і 16 січня суд задовольнив його позов. З аналогічними позовами до ЛОР також звернулись ГО «Український вибір» та харківський адвокат Роман Лихачов. Як додав Андрій Мельник, ці три позови аналогічні по суті.