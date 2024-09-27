Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи зловмисників, які розкрадали бюджетні гроші в енергетичному секторі України. Про це АРМА повідомило 27 вересня.

Як зазначає агентство, мова йде про держслужбовців, які вступили у змову з приватними компаніями під час закупівлі енергетичного приладдя. Вони порушили процедуру відкритих торгів, завдавши державі збитків на понад 30 млн грн.

Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА знайшли у причетних до махінацій:

статутний капітал на суму понад 883 млн гривень,

156 об'єктів нежитлової та 48 об'єктів житлової нерухомості,

516 одиниць автотранспорту,

510 одиниць сільгосптехніки,

18 506 голів худоби,

2 708 кубометрів деревини,

понад 179 тисяч тонн зернової продукції.

Заступник голови АРМА Павло Великоречанін наголосив, що енергетична інфраструктура України є ціллю номер один у росіян, тому розкрадання грошей у цій сфері є особливо цинічним злочином. Тому агенство спільно з правоохоронними органами докладають зусиль, щоб виявити та повернути державі незаконно отримані активи.

«Усі необхідні матеріали вже передано до БЕБ для вжиття подальших заходів, зокрема накладання арешту щодо цих активів», – додають у дописі.

Нагадаємо, 26 вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що провело аукціони, продавши 19 з 20 годинників за майже 7 млн грн підозрюваного у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука.

Тоді як на початку вересня стало відомо, що до АРМА передали арештовану в Одесі квартиру колишнього заступника міністра оборони Росії, яку він хотів продати за 1,5 млн доларів.