Літаки та гелікоптери належали підприємцям, які ведуть бізнес на окупованих територіях

Державне бюро розслідувань передали в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2. За даними слідчих, літаки та гелікоптери належали бізнесменам із Криму, які підтримують та фінансують вторгнення Росії в Україну. Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що у січні 2024 року ДБР повідомило про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території України (ч. 3 ст. 110-2 КК України) дев’ятьом підприємцям, які зареєстровані на території окупованого Криму та займаються рекреаційним і агропромисловим підприємництвом. У ДБР наголошують, що підприємці вели бізнес на тимчасово окупованих територіях України та сплачували податки країні-агресорці, тим самим фінансуючи російське повномасштабне вторгнення.

«Слідство встановило, що у власності фігурантів на контрольованій території України перебувають гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував», – йдеться у повідомленні.

Гроші з реалізації літаків та гелікоптерів спрямують на придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».