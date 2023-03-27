Команда мережі аптек «Подорожник» на чолі з СЕО Тарасом Колядою

Рік тому у найбільшій мережі аптек «Подорожник» запрацював проєкт допомоги військовим «Ambulance для ЗСУ». За цей час компанія передала воїнам 40 авто спецтранспорту, серед яких карети швидкої допомоги та легкові автомобілі.

На момент старту цього проєкту тривала справжня боротьба за виживання країни. Ворожі атаки стимулювали вкладати в армію, як єдину структуру, яка може врятувати і захистити нашу державу. У Подорожнику розуміли, що компанія належить до великого бізнесу, тому і має більше можливостей для допомоги ЗСУ. Відповідь на питання, що це може бути, прийшла сама собою. Адже від військових один за одним надходили запити на авто, яких суттєво бракувало.

«Пригадую, тоді казали, що наш Бог – це ЗСУ і воно так дійсно було. Стояти осторонь і чекати, коли захисники проженуть ворога самі, ніхто не міг. Хотілося віддати їм все, щоб допомогти у цьому й зберегти їхні безцінні життя. З такою метою ми й започаткували наш проєкт і ця та інша допомога країні триватиме до перемоги», – розповів СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда

На перших етапах роботи благодійного проєкту почали закуповувати карети швидких. За словами Тараса Коляди, це рішення виявилось правильним, а допомога гостро необхідною.

«Ми, як фармкомпанія, всю допомогу розпочали з ліків. Оскільки наші аптеки рятують життя, то сумнівів не залишалось: будемо рятувати ще більше нашими каретами швидкої допомоги. Першу партію самостійно знайшли закордоном і передали київській військовій частині згідно з запитом. У подіях під Києвом наші карети брали безпосередню участь, вивозили поранених. Ми розуміли, що зупинятися не потрібно, бо швидких бракує через те, що це не звичайні авто і знайти їх набагато важче».

Важливість такої допомоги мотивувала команду мережі аптек «Подорожник» збільшувати темпи роботи. Орест Іваньо – один із менеджерів компанії, який працює над цим проєктом. Він розповів, що карети переважно використовують у ближньому тилу.

«На лінію зіткнення швидкі не потрапляють, бо ворог, в першу чергу, хоче знищити таку машину. Він розуміє, що везуть пораненого, тому роль авто у цьому процесі дуже велика. Поранених спершу вивозять позашляховиками до певної точки, а далі їх забирає швидка у лікарню», – каже працівник мережі аптек «Подорожник».

Зрозумівши, що є постійна необхідність у позашляховиках і обговоривши це з військовими, компанія почала масштабувати проєкт і шукати ще й легковики більшої прохідності. Кожного місяця мережа аптек «Подорожник» передає одну карету швидкої і декілька позашляховиків.

«Ми підібрали у Європі спеціалізовану компанію, яка на місці знаходить та оглядає для нас авто. Нам було важливо довірити цю справу професіоналам, щоб спокійно займатися іншою допомогою для військових, поки закордоном шукають авто», – пояснив Орест Іваньо.

Машини потрапляють до ЗСУ в досконалому стані: для цього проходять кілька етапів перевірок та оглядів

За ініціативи мережі аптек «Подорожник» кожне авто для ЗСУ, яке приїхало з-за кордону, перевіряють на автосервісі. Там міняють всі необхідні деталі й забезпечують досконалий стан, щоб машина не підвела на фронті.

«Іноді, якщо є запит, то ми фарбуємо автомобілі у темні кольори. Також комплектуємо ще шинами, щоб захисники могли проїхати і по болоті. Докладаємо за запитом медикаменти чи продукти. Звісно, що повністю заправляємо їх пальним».

Від моменту запиту до передачі авто на фронт команда мережі аптек «Подорожник» працює близько 2 тижнів. Та іноді цей час суттєво коротший.

«Буває, нам кажуть, що автомобілі потрібні «на вчора» і просять знайти дуже терміново. Тоді ми пояснюємо це нашому партнеру з-за кордону і просимо якнайшвидше нам допомогти. Термінові запити виконуємо не за 2 тижні, а за 4-5 днів», – зазначив Орест Іваньо.

Нерідко авто від мережі аптек «Подорожник» потрапляють і у підрозділи працівників компанії, які перебувають на фронті. Зокрема, одну з таких машин відправили до колеги Дениса.

«Він нам розповідав, що у них авто було старе й часто ламалось. Бригада постійно ризикувала потрапити під обстріл. Наша команда передала їм нове і тепер вони виконують бойові завдання безпечніше. Хлопці впевнені, що зможуть проїхати далі й бригада евакуюється, коли це буде потрібно».

Офіцер мобілізаційного відділення Галицько-Франківського центру м. Львова лейтенант Євген Галецький під час отримання карети

Команда мережі аптек «Подорожник» постійно на зв’язку з львівськими центрами комплектації, щоб швидко реагувати на запити військових про допомогу. Офіцер мобілізаційного відділення Галицько-Франківського центру лейтенант Євген Галецький розповів, що потреба у авто постійна.

«Для нас співпраця з мережею аптек «Подорожник» дуже важлива, бо авто на фронті – розхідний матеріал, який через обстріли може «жити» як 5 хв, так і кілька днів. Вони рятують не одне, а десятки життів. Я із захисниками на зв’язку 24/7 і після передачі авто вони часто розповідають, що змогли встановити на нього потрібну зброю і знищити ворожу групу. Команда Подорожника укомплектувала автомобілями багато бригад ще з моменту їх формування, чим може пишатися. Як мінімум 3-4 повноцінні підрозділи ЗСУ були ними повністю забезпечені. Найкраща подяка за це для компанії – порятунок чийогось життя або успішне виконання бойового завдання», – сказав офіцер.

Через рік від початку «Ambulance для ЗСУ» команда мережі аптек «Подорожник» переконалася у тому, що робить важливу справу для перемоги. Ініціатива триватиме й надалі, щоб зберігати ще більше життів.