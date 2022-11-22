За наказом міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника та героїчний колектив компанії «Аптека Подорожник» нагородили іменною медаллю, а також почесною подякою за сприяння Збройним Силам України, за впровадження благодійного проєкту «AMBULANCE для ЗСУ», мета якого забезпечувати військових каретами швидкої допомоги.

Нагородження провели Володимир Книгиницький, полковник медичної служби, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону та Оксана Магаль, полковник медичної служби заступник начальника Центру з медичного постачання.



Тарас Коляда, виконавчий директор компанії «Подорожник», каже, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії компанія зосередила свою увагу на передачі карет швидкої допомоги ЗСУ, які допомагають евакуйовувати цивільних та військових з зони бойових.

«З початком повномасштабного вторгнення ми закупили та відправили на фронт 22-і карети «швидкої» на суму понад 15 917 500 грн. Вже зараз готуємося завести наступні 2 автівки. Також команда регулярно звертається до всіх небайдужих за кордоном та в Україні з закликом поширювати інформацію про ініціативу «AMBULANCE для ЗСУ» і допомагати забезпечити наше військо спецтранспортом», – розповів Тарас Коляда.

«Від Медвійськ ЗСУ ми хочемо подякувати героїчній команді Подорожник на чолі з Тарасом Колядою, за придбання вже 22 карет швидкої для наших військових. Ми розуміємо, що спасіння життя військовослужбовця – найвища цінність, яка може бути під час війни. Тому дуже приємно, що найбільша мережа аптек «Подорожник», як і інші крупні бізнеси нашої країни зараз так активно підтримують ЗСУ. Разом переможемо», – зазначив під час нагородження Володимир Книгиницький.

«Вся команда "Подорожника", працівники офісу, всі фармацевти та навіть наші покупці беруть участь у цьому проєкті. Тож сьогодні, приймаючи цю нагороду, я хочу від свого імені та команди аптек "Подорожник" подякувати ЗСУ за захист нашої країни. Для нас честь допомагати українським військовим, які боронять нашу державу! Завдяки вашій праці ми маємо можливість продовжувати надавати якісну ФАРМ опіку українцям. Ми старатимемось якомога швидше відновлювати аптеки на деокупованих територіях, щоб забезпечувати мешканців якісними ліками», – доповнив Тарас Коляда

Попри постійну підтримку у каретах «швидкої» потреба не зникає. Транспорт регулярно потрапляє під обстріли та виходить з ладу. Тож команда звертається до небайдужих бізнесменів в Україні та за кордоном з проханням допомогти з пошуками автівок в Європі, їх закупівлею та транспортуванням.

«Хочу особисто запевнити, що мережа аптек "Подорожник" продовжуватиме надавати підтримку ЗСУ допоки не здобудемо перемогу», – підсумував Тарас Коляда.

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