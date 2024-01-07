На місце масової бійки виїжджали правоохоронці та медики

В ніч на 7 січня в Івано-Франківську сталась масова бійка зі стріляниною біля одного з ресторанів у центрі міста. Першим про це повідомило місцеве видання «Ратуша», у поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію.

Судячи з опублікованого з місця події відео, бійка сталась, біля ресторану «Хлібосольний», що розташований на вулиці Чорновола, 77. Спершу повідомлялось про масову бійку, а згодом очевидці розповіли, що чули близько 10 пострілів біля ресторану.

За попередніми даними, внаслідок інциденту є щонайменше один постраждалий. На місце події виїжджали поліцейські та медики. Причини конфлікту наразі невідомі.

Поліція Івано-Франківська у коментарі ZAXID.NET підвердила факт інциденту. Правоохоронці повідомили, що на місці працювала слідчо-оперативна група, однак коментарі пообіцяли надати згодом, оскільки всі обставини інциденту наразі встановлюються.