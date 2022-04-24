Збройні сили відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області. Про це йдеться у звіті Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами.

У ЗСУ не назвали звільнені населені пункти, але додали, що отримавши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки.

За даними ОК, загальні втрати противника під час відступу склади 74 окупанти та 13 одиниць техніки: 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники