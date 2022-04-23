Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію ще двох російських генералів у Херсонській області.

За даними ГУР, 22 квітня українські військові завдали удару по передовому пункту управління росіян.

«ЗСУ завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області», – повідомила розвідка.

Результат ураження – ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один – важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Особисті дані ліквідованих генералів наразі уточняються.

Про удар по командному пункту напередодні повідомляв Олексій Арестович. За його словами, в момент удару там перебувало близько 50 російських офіцерів.

«Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня у Херсонській області. Це крутіше за Чорнобаївку буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів», – повідомив Арестович.

Він додав, що доля більшості окупантів поки невідома і припустив, що в зазначеній операції міг бути ліквідований один з командувачів армії РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 квітня українські військові ліквідували близько 20 тис. російських військових. Серед ліквідованих окупантів – восьмеро генералів, зокрема: