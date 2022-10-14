Військовий зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика збив 4 російські ракети

Український військовий збив з ПЗРК «Ігла» чотири російські крилаті ракети. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У Командуванні розповіли, ракети 10 та 11 жовтня збив військовий зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика на ім'я Ярослав.

«За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь"», – йдеться в повідомленні.

У повітряному командуванні «Південь», до підпорядкування якого входить бригада імені гетьмана Пилипа Орлика, підкреслили, що за таку влучність та професіоналізм Ярослав безумовно буде достойно заохочений військовим керівництвом.

До слова, у середу, 12 жовтня, українські військові всього за 18 хвилин збили чотири російські вертольоти.