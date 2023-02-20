Андрія Анофрієва мали судити за співпрацю з терористами «ЛНР», однак після повномасштабного вторгнення суд із матеріалами справи опинився в окупації

Бойовик з так званої «ЛНР» Андрій Анофрієв очолює власне підприємство у Дніпрі і підписує контракти з державними компаніями. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Андрій Анофрієв очолює компанію «Дніпровагонрембуд», що має угоди з низкою державних підприємств.

Журналісти зазначають, що у вересні 2022 року його завод підписав контракт із держпідприємством «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», у грудні – контракт на капітальний ремонт піввагонів із державним підтриємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

При цьому у квітні 2021 року Андрія Анофрієва затримали за підозрою у роботі на окупантів. За даними слідства, у 2014 році він організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого «Всєвєлікого войска Донского». Його групу вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ – майора Тимура Гетманського.

На підконтрольній Україні території Андрій Анофрієв встиг очолити одну зі структур «Укрзалізниці», балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з «ЛНР» та з іншими терористами, їздив на окуповану територію.

Згодом після затримання йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Після завершення розслідування справу передали до Марківського районного суду Луганської області.

Підготовче засідання у цій справі призначили за два місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії, а після вторгнення Марківка опинилася в окупації.

В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд мав би передати матеріали до Покровського суду, що в Дніпропетровській області.

Журналісти стверджують, що наразі підприємство працює, а сам Андрій Анофрієв живе в Дніпрі.