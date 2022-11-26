Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King
Україна отримає від Великої Британії три гелікоптери Sea King
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Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які кількома партіями отримуватиме Україна. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.
Підготовкою українських екіпажів займався Королівський флот Великої Британії.
«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – повідомило британське міноборони.
Наразі планується передача трьох таких гелікоптерів, перший із трьох Sea King вже прибув до України
За допомогою гелікоптерів Sea King українські захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи. Sea King раніше використовували Королівські ВПС і Королівський Військово-морський флот.
Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році. BBC зазначає, що Велика Британія надала Україні гелікоптери вперше за час війни.