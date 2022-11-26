Велика Британія підготувала українські екіпажі для гелікоптерів Sea King

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які кількома партіями отримуватиме Україна. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Підготовкою українських екіпажів займався Королівський флот Великої Британії.

«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – повідомило британське міноборони.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 26, 2022

Наразі планується передача трьох таких гелікоптерів, перший із трьох Sea King вже прибув до України

За допомогою гелікоптерів Sea King українські захисники зможуть проводити пошуково-рятувальні роботи. Sea King раніше використовували Королівські ВПС і Королівський Військово-морський флот.

Останній гелікоптер був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році. BBC зазначає, що Велика Британія надала Україні гелікоптери вперше за час війни.