Сецесійний розпис стелі над сходами добре зберігся

У львівській камʼяниці на вулиці Юліана Опільського, 4 зберігся авторський сецесійний розпис, який відтворює ангелів із сурмами, провісниками Страшного суду. Що цікаво, ця мистецька композиція зображена на сходовій клітці чиншового будинку. Про нього детально розповіли у Бюро спадщини.

Цю триповерхову камʼяницю звели у 1910-1911 роках за проєктом архітектора Кароля Турковського у стилі зрілої або раціональної сецесії. Замовницею була Еліґія Сейдель, яка мала намір здавати квартири в оренду у цьому будинку, а також сусідньому №2 та ще одному на Антоновича, 20. Три будівлі одних власників мають схожу архітектуру і планування. Там були різні варіанти квартир для оренди: одно- дво-, трикімнатні, а також менші приміщення для сторожа та прислуги.

Фасад будинку на вул. Опільського, 4 (фото Центру міської історії)

Фасад будинку прикрашають ковані балкони, пілястри з гірляндами і геометричними фасками, характерними для зрілої сецесії, яка вже не так рясно декорувала, але все ж зберігала увагу до деталей.

Особливим є коридор з підковоподібною деревʼяною сходовою кліткою. Над нею на рівні третього поверху донині зберігся розпис плафона. Там зображений Святий Єронім із книгою та пісочним годинником у руках, який слухає сурми ангела, що сповіщає про Страшний суд. Позаду нього сидить сова, ангели-херувими довкола тримають квітучі зелені гілки та кошик із квітами.

Сходи і плиточка чиншової камʼяниці (фото Бюро спадщини)

«Святий Ієронім, будучи в пустелі, часто уявляв, що чує як ангели сурмлять про наближення Страшного суду. Його любов до античної літератури була причиною сну, в якому він був проклятий Богом, за те, що надавав перевагу Цицерону перед Біблією й ангели покарали його різками (на плафоні ангел зображений з гілками та роздає їх іншим). Але один з ангелів простягає старцю квіти, можливо, як подарунок за переклад Старого Заповіту. Натомість розгадка таємниці розпису, можливо, приховується в родинних архівах Сейделів», – пояснила Тетяна Казанцева на сайті Центру міської історії.

Вигляд плафона знизу сходів (фото Бюро спадщини)

Поруч із підписом автора, ймовірно, Станіслава Яроцького вказана і дата розпису – 1911 рік. Це доволі рідкісна особливість у сецесійних інтер’єрах Львова, адже більшість схожих плафонів, якщо й збереглися, то залишилися анонімними. Орнаментальна рама довкола композиції мала чимало деталей, але її замалювали під час ремонтів.

«Цей сюжет сповнений символізму: книга означає знання, годинник нагадує про невпинний плин часу, сова є уособленням мудрості та переходу між світлом і темрявою, сурма ж вказує на неминучий момент Суду. У період раціональної сецесії художнє оздоблення під’їздів було не просто прикрасою, а мало глибший виховний і символічний сенс. Для мешканців такі сцени ставали щоденним нагадуванням про цінність знання, швидкоплинність життя та вічність духовного», – пояснюють у Бюро спадщини.

Композиція мала намальовану раму, але її забілили (фото Бюро спадщини)

Розпис цього будинку демонструє поєднання архітектури й монументального живопису у Львові на початку ХХ століття. Цей збережений живопис у пам’ятці архітектури є красивим зразком львівської сецесії, яка вміла перетворити звичайний під’їзд на простір символів і духовних образів.

Підбірку сецесійної архітектури міста – камʼяниці, вілли, їхні розписи, вітражі та декоративні оздоби можна переглянути в онлайн-каталозі «Ар нуво у Львові».