Спотворені у гримасі чи усміхнені личка на фасадах старих камʼяниць часто лякають або заворожують перехожих. Ці маски називаються маскарони, і ними архітектори доповнювали екстерʼєр в якості оберегу будинку і його мешканців. Тому такі гримаси мали відлякувати злих духів чи більш реальних зловмисників, а не звичайних зівак. Про сецесійні маскарони розповіли у Бюро спадщини.

Декоративна оздоба у вигляді рельєфу на фасаді будинку відтворює обличчя людини, голову тварини або фантастичної істоти у вигляді маски. У львівській архітектурі є різні типологічні групи маскаронів, які відображають архітектурні стилі та естетичні уподобання того часу.

Маскарони робили ще у період ренесансу, але тоді ці маски були швидше гротескними. У XIX - на початку XX ст. маскарони мали більш реалістичний вигляд. Часто створювали парними образами – чоловічих і жіночих облич, що символізували єдність та гармонію. Чоловічі маскарони уособлювали силу, мужність і виконували захисну функцію для будівлі.

Парні маскарони будинку на вул. Чупринки, 50 (фото Лідії Кукіль)

Як зазначає дослідниця тематики з Львівської академії мистецтв Лідія Кукіль, у маскаронах часто відтворювали обличчя власників будинку або типових тогочасних мешканців міста. За елементами одягу чи аксесуарів можна іноді зчитати навіть приналежність до певного класу.

«Пластичне вирішення масок характеризується реалістичним трактуванням облич та їхнім синтезом із різнохарактерними стильовими напрямками екстер’єрів. Особливого значення автори маскаронів надавали спробам передати характер типажів. Їхню художню виразність підсилено за допомогою атрибутів: головних уборів та елементів одягу довкола шиї», – пояснює Лідія Кукіль.

Жінки з коралями на маскароні (фото Бюро спадщини)

На фасадах будівель Львова можна помітити різні образи. До прикладу, рельєфне обличчя молодого чоловіка в овальному медальйоні-картуші доповнено модним тогочасним елементом – бантом під підборіддям та гірляндами з лаврового листя – символом слави, пошани й значущості. Є припущення, що такі ідентичні образи відтворювали важливу особистість початку XX ст. – видатного піаніста, диригента та композитора Ігнація Яна Падеревського. Таких можна побачити на фасадах кам’яниць на вулицях:

Костя Левицького, 102;

Снопківській, 31;

Олени Степанівни, 12;

Якова Головацького, 22.

Маскарон на вул. Левицького (фото Лідії Кукіль)

У деяких випадках маскарони відтворюють жінок в етнічних головних уборах. Обличчя доповнює намисто та інші елементи. За розміром намистин та кількістю його низок визначали соціальний статус жінки. На львівських маскаронах намисто часом доповнено дукачами. Кам’яниця на вул. Вітовського, 5а містить художній образ з елементами етнічного костюма – очіпка, комірця, підв’язаного стрічкою та трьох низок коралів на шиї. Інший етнічний жіночий образ із намистом та дукачами на шиї є на кронштейні балкона будинку на вул. Вороного, 3.

Маскарони часто робили за персонажами з грецької чи римської міфології. Памʼятаємо, що вони виконували функцію оберегу, тобто відлякували потенційних зловмисників від дому. А отже їхні обличчя могли бути спотворені в гримасі. І рідко який маскарон усміхається.

Медуза Горгона на віллі Михайла Маковича (фото Бюро спадщини)

Рельєфні маскарони доповнені квітковим орнаментом або улюбленим мотивом сецесії – звивистими лініями, що спускаються донизу.

Більш детально сецесійну архітектуру Львова можна порозглядати в онлайн-каталозі.