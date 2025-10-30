У каталозі представлені 200 зразків архітектури ар нуво у Львові

Бюро спадщини Львова створило онлайн-каталог «Ар нуво у Львові». У ньому можна переглянути підбірку сецесійної архітектури міста – камʼяниці, вілли, їхні розписи, вітражі та декоративні оздоби.

«Ми дуже хотіли, щоб ця платформа стала зручною і натхненною для дослідників, мешканців і всіх, хто любить Львів», – повідомили у Бюро спадщини. Проєкт є частиною великої європейської ініціативи «Ар-нуво як Нова Євроутопія. Як минуле може бути мостом до сталого майбутнього».

Онлайн-каталог містить понад 200 зразків архітектури початку ХХ століття. Він поділений на тематичні розділи, кожен з яких ілюструють світлини:

архітектура – адміністративні будівлі, житлові камʼяниці, вілли;

скульптура;

поліхромія;

столярні вироби;

декоративний метал.

Зразки української сецесії Львова (фото з онлайн-каталогу)

Львівські памʼятки можна обійти за самостійно прокладеним маршрутом: їх нанесли на карту.

Ар нуво – це стиль кінця XIX – початку XX століття архітектури, образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва. У різних країнах його називали інакше: у Німеччині і скандинавських країнах – югендстиль, в Італії – ліберті, у Великій Британії – модерн, у США – «стиль Тіфані». В Україні він більш відомий як «сецесія». Митці ар нуво черпали натхнення із природи, народної архітектури, а також захоплювалися японським мистецтвом.