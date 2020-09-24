Через аварію трамвай №6 тимчасово не курсує по вул. Городоцькій
Маршрут трамвая закоротили до Церкви Анни
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 24 вересня0
У водія мотоцикла переламана нога
На перехресті вулиць Городоцької та Ярослава Мудрого у Львові мотоцикліст в’їхав у Mercedes-Benz. Відео аварії оприлюднили в управлінні безпеки міста ЛМР.
Аварія трапилась 24 вересня, о 15:55. Зі слів свідків, у 55-річного водія мотоцикла перелом ноги. Як уточнили ZAXID.NET у поліції Львівської області, про аварію в поліцію повідомив перехожий, на місце виїхав слідчий та швидка.
Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», через ДТП трамвай №6, що сполучає залізничний вокзал із вулицею Миколайчука, тимчасово курсує за зміненим маршрутом: Церква Анни – Палац культури імені Гната Хоткевича – вул. Промислова – вул. Миколайчука та в зворотному напрямку.
До Залізничного вокзалу вагони не їдуть.
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