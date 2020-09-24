У водія мотоцикла переламана нога

На перехресті вулиць Городоцької та Ярослава Мудрого у Львові мотоцикліст в’їхав у Mercedes-Benz. Відео аварії оприлюднили в управлінні безпеки міста ЛМР.

Аварія трапилась 24 вересня, о 15:55. Зі слів свідків, у 55-річного водія мотоцикла перелом ноги. Як уточнили ZAXID.NET у поліції Львівської області, про аварію в поліцію повідомив перехожий, на місце виїхав слідчий та швидка.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», через ДТП трамвай №6, що сполучає залізничний вокзал із вулицею Миколайчука, тимчасово курсує за зміненим маршрутом: Церква Анни – Палац культури імені Гната Хоткевича – вул. Промислова – вул. Миколайчука та в зворотному напрямку.

До Залізничного вокзалу вагони не їдуть.