У п’ятницю, 25 липня, у Львові та області очікуються грози та град, через що синоптики оголосили штормове попередження. Львівська міськрада закликає бути обережними, а у випадку непередбачуваних ситуацій телефонувати на «Гарячу лінію міста» (15-80).

Як вказано у прогнозі синоптиків, 25 липня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 14 – 19°С, вдень 24 – 29°С тепла.

У Львові також буде хмарна погода, а вдень можлива гроза та град діаметром до 19 мм. Температура вночі 15 – 17°С, вдень 26 – 28°С тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 500 – 1000 м.

Львівська міськрада закликає містян бути обережними під час грози та не ховатись під деревами, оскільки вони притягують блискавки та є небезпека падіння гілок. У випадку виникнення непередбачуваних ситуацій львів’ян просять телефонувати на «Гарячу лінію міста» (15-80).