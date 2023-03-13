Через заміну водопроводу шість сіл біля Львова будуть без води
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У вівторок, 14 березня, у кількох селах біля Львова не буде води. Через заміну водопроводу в Глинній-Наварії вода буде відсутня з 6 ранку до опівночі.
Водопостачання призупинять у селах:
- Солонка;
- Зубра;
- Ковя’рі;
- Липники;
- Поршна;
- Підсадки.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності та нагадуємо про необхідність зробити запас води», – повідомляє Львівська міська рада.
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