У вівторок, 14 березня, у кількох селах біля Львова не буде води. Через заміну водопроводу в Глинній-Наварії вода буде відсутня з 6 ранку до опівночі.

Водопостачання призупинять у селах:

Солонка;

Зубра;

Ковя’рі;

Липники;

Поршна;

Підсадки.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та нагадуємо про необхідність зробити запас води», – повідомляє Львівська міська рада.