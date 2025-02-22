Будівлю представництва ЄС у Софії облили червоною фарбою, а потім підпалили

У суботу, 22 лютого, натовп прихильників проросійської партії «Відродження» закидали коктейлями Молотова вхід до офісу Європейського союзу у столиці Болгарії Софії. У такий спосіб вони протестували проти запровадження у країні євро замість національної валюти.

Прихильники проросійської партії «Відродження» облили будівлю представництва ЄС червоною фарбою, закидали коктейлями Молотова та петардами. Згодом поліція відтіснила радикалів. Під час сутичок постраждали щонайменше 10 поліцейських. Уряд засудив учасників інциденту, заявивши у своїй заяві, що такі напади «неприйнятні» і «суперечать принципу верховенства права».

Демонстрація розпочалася перед будівлею Центрального банку в Софії. Демонстранти принесли прапори Болгарії та колишніх СРСР і НДР, а також транспаранти з написами «Ми не хочемо євро».

Відео X/L'Espresso

«Ми не хочемо, щоб болгарська фінансова незалежність була знищена. Ми хочемо зберегти болгарських лівих. Ми тут, щоб захистити свободу», – заявив журналістам голова партії «Відродження» Костадін Костадінов.

«Наш офіс ЄС зазнав вандалізму», – заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, назвавши напад «обурливим».

Новий уряд Болгарії, який з січня очолює Росен Желязков з правоцентристської партії ГЕРБ, підтвердив свій намір приєднатися до єврозони в січні 2026 року. Цього року дефіцит державного бюджету має скласти близько 3% ВВП, що відкриє шлях до переходу Болгарії на єдину валюту. Однак думки болгар щодо запровадження євро розділилися. Багато хто побоюється, що його результатом може стати різке зростання цін, як це сталося в Хорватії в 2023 році.

Партія «Відродження», яка звинувачує центральний банк і Національне статистичне управління у «фабрикації даних», щоб уможливити запровадження євро, закликала до широкої громадської дискусії щодо економічних наслідків, які матиме перехід на нову валюту. Економісти вважають, що запровадження євро було б вигідним для Болгарії. Країна зможе залучити більше іноземних інвестицій, а її вищий кредитний рейтинг допоможе зменшити витрати на обслуговування боргу.