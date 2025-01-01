Наразі у Шенгенську зону входять 29 країн

Від 1 січня 2025 року контроль на сухопутному кордоні з Болгарією та Румунією скасований. Обидві країни прагнули приєднатися до Шенгенської зони з моменту вступу до Європейського союзу у 2007 році.

При вступі до ЄС Румунія і Болгарія прийняли деякі з положень Шенгенської угоди, в тому числі про контроль на зовнішніх кордонах Союзу, співробітництво поліції та використання Шенгенської інформаційної системи. Однак вони не були повноправними членами Шенгенської зони.

Наприкінці грудня 2023 року держави-члени ухвалили рішення про запровадження решти положень Шенгенської угоди в цих країнах і скасування контролю на повітряних і морських внутрішніх кордонах ЄС з 31 березня 2024 року. Відповідно до цього рішення, з 1 січня також скасований наземний прикордонний контроль з Болгарією та Румунією.

Тривалий час австрійська опозиція блокувала повне відкриття кордонів з іншими країнами, які утворюють зону вільного руху людей, товарів, послуг і капіталу. Однак у листопаді 2024 року в Будапешті міністри внутрішніх справ Австрії, Болгарії та Румунії досягли домовленості з цього питання.

Шенгенська зона є найбільшою зоною вільних подорожей у світі. Вперше прикордонний контроль було скасовано у 1985 році між Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Наразі у зону входять 29 країн (25 з 27 країн-членів ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) із загальним населенням 420 мільйонів. Наразі ще не скасовано внутрішній прикордонний контроль з Кіпром, а Ірландія не входить до Шенгенської зони.