Підозрюваного у вбивстві поліція затримала майже через годину після злочину

У Києві в ніч на 25 грудня на зупинці громадського транспорту вбили перехожого, який втрутився у бійку між цивільним подружжям, аби захистити жінку.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався на вулиці Булгакова (Південна Борщагівка). Перехожий зробив зауваження чоловікові, аби той припинив бити жінку. Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж і вдарив опонента у груди. За попереднім висновком судмедексперта, чоловік отримав два ножові поранення і помер до приїзду медиків. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили свідків інциденту, опрацювали відео з камер спостереження та вийшли на слід зловмисника.

«Менше ніж за годину патрульні поліціянти виявили зловмисника та згодом ми затримали його. У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме – кухонний ніж, який направили на експертизу», – розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Підозрюваним у вбивстві виявився киянин 1992 року народження, який раніше був судимий за майновий злочин. Поліція почала розслідувати інцидент за статтею «Умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань» Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.