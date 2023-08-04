Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у шахрайстві депутата Бібрської міськради Богдана Трефлера через отримання ним земельної ділянки вартістю понад 2 млн грн. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, депутат Бібрської міськради Богдан Трефлер у травні 2020 року звернувся із заявою про отримання земельної ділянки площею 2 га (вартістю понад 2 млн грн) для ведення сільського господарства, яка розташована за межами села Лани. Він заявив, що раніше безкоштовно не отримував земельну ділянку із таким цільовим призначення. Надалі він отримав земельну ділянку та зареєстрував на неї право власності.

Заявляючи, що він раніше не отримував земельну ділянку із таким цільовим призначенням, Богдан Трефлер збрехав, оскільки раніше йому виділили дві земельні ділянки площею 0,2082 га в селі Лани в урочищі «Ходорківське 1», та площею 0,5452 га в урочищі «Ходорківське 2». Оскільки Богдан Трефлер отримав ще одну ділянку вартістю понад 2 млн грн, то щодо нього порушили справу через шахрайство вчинене у особливо великих розмірах.

У суді Богдан Трефлер визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. Відомо, що цю земельну ділянку витребували з його власності.

Справу розглянула суддя Ірина Мельничук, яка визнала Богдана Трефлера винним у шахрайстві та призначила п’ять років тюрми. Однак суддя звільнила його від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.