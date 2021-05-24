Народний депутат Антон Яценко

Народний депутат Антон Яценко, який 18 травня увійшов у фракцію «Батьківщини» у Верховній Раді, не встав під час виконання гімну України в Уманській міськраді, повідомив одеський активіст Сергій Стерненко.

Через деякий час до нього підійшов чоловік та попросив встати, однак цю вимогу Яценко проігнорував.

Крім цього, народний депутат перебував у приміщенні, де було багато людей, без маски.

Що відомо про Антона Яценка

Яценко є народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов у парламент за списками «Батьківщини». З 2012 року обирається по виборчому округу № 200 у Черкаській області: у 2012 році — від «Партії регіонів», у 2014 і 2019 роках — як самовисуванець.

Депутат відомий через корупційні схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка була відома як «площадки Яценка».

Після прийняття бюджету на 2018 рік, всіх продавців або покупців нерухомості зобов'язали звіряти ціни на квартири, приміщення, будинки та землю з електронною базою Фонду державного майна, щоб унеможливити заниження оцінної вартості об'єктів.

Пізніше з'явилися компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна. Їх назвали «авторизованими електронними майданчиками». Всі ці посередники, ймовірно, мали одного бенефіціара і були пов'язані з депутатом Антоном Яценком.