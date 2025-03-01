Із настанням березня багатьом українським пенсіонерам проіндексують пенсії – виплати у середньому зростуть на 550 грн. В аптеках зменшиться вартість найпопулярніших ліків, в деякі пацієнти втратять своїх сімейних лікарів. На які ще зміни слід чекати у березні – у нашому матеріалі.

Індексація пенсій

В Україні щорічно 1 березня проводиться індексація пенсій. Цьогоріч більш ніж 10 мільйонам пенсіонерам піднімуть виплати на 11,5%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально.

Мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме 100 грн, максимальний – 1 500 грн. Середній прогнозований розмір підвищення – 556 грн.

Після індексації середня пенсія в Україні становитиме 6 345 грн.

Надбавки до пенсій

Деякі категорії пенсіонерів з 1 березня можуть розраховувати на додаткові надбавки:

пенсіонери, старші за 65 років, які не працюють і мають страховий стаж 35 років у чоловіків або 30 років у жінок, а також отримують пенсію меншу, ніж 3 758 грн;

люди від 80 років і старше, з мінімальним страховим стажем 25 років у чоловіків або 20 років у жінок, з пенсією, меншою ніж 3 758 грн;

пенсіонери віком від 70 до 80 років, у яких страховий стаж становить 35 років у чоловіків або 30 років у жінок, із пенсією менше ніж 3 613 грн.

Якщо пенсія людини не сягає вказаних сум, то їй надають доплату, якої бракує до зазначеного рівня.

Страхові виплати

Із 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення для отримувачів страхових виплат буде не більшим ніж 1 500 грн, незалежно від категорії.

Штрафи для ФОПів

З 1 березня всі підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків. Бізнес штрафуватимуть за відсутність POS-терміналів, неподання даних податковій, ігнорування податкових перевірок, неоформлення співробітників.

Як має виглядати новий фіскальний чек на товари та послуги? Читайте про це в нашій статті.

Ліки подешевшають

У березні зміниться вартість низки медикаментів. Українські виробники ліків зобов’язалися знизити на 30% ціни на 100 найпопулярніших препаратів.

Медикаменти подешевшають на 10-40%, серед яких перекис водню, знеболювальні «Анальгін», «Цитрамон», «Диклофенак», «Ібупрофен», серцеві ліки «Валідол» і «Корвалол», дитяча «аскорбінка» з різними смаками, судинозвужувальні краплі «Нафтизин» та інші.

Зміна правил бронювання

Бронь від мобілізації працівників критично важливих підприємств автоматично продовжено до 31 березня. Раніше відтермінування надавали тільки до кінця лютого. Однак за рішенням Кабміну термін продовжили.

У керівників є цілий березень для того, щоб перебронювати своїх підлеглих. Для цього потрібно буде довести, що підприємство відповідає критеріям критично важливого для економіки.

Виїзд чоловіків за кордон

У березні виїзд за кордон для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах. Відтепер таких водіїв випускатимуть з України за умови, що вони мають інші підстави для виїзду, наприклад, вік 60+ років, багатодітність або інвалідність.

Кабмін раніше скасував право міністерства розвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення гуманітарної допомоги.

Також від 3 березня призупинять виїзд за кордон митців через численні випадки зловживання. Міністерство культури розробить новий алгоритм видачі дозволів.

Гроші для біженців

У березні відбудеться автоматичне перепризначення виплат на проживання для всіх ВПО, які вже отримують гроші від держави. Виплати продовжать ще на півроку за умови відповідності критеріям. Їх розмір становить 2 00 грн – для дорослих і 3 000 грн для дітей та людей з інвалідністю.

Окрім того, для тих ВПО, які не отримують виплат на проживання, у березні стане доступним новий вид компенсації – субсидія на оренду житла. Її призначатимуть подібно до житлової субсидії тим вимушеним переселенцям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Як отримати таку субсидію – читайте в нашому матеріалі.