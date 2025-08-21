«Біло-сині» зберігають шанси врятувати єврокубковий сезон

У четвер, 21 серпня, «Динамо» в межах 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи зіграє з «Маккабі» Тель-Авів. Поєдинок відбудеться в сербському місті Бачка Топола на стадіоні TSC Aren і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Головним арбітром призначений грузин Гіоргі Круашвілі, а за VAR відповідатиме іспанець Сезар Сото Градо.

У поточному сезоні команда Олександра Шовковського провела вже сім офіційних матчів. Кияни подолали другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, обігравши мальтійський «Хамрун» (3:0 на виїзді та 3:0 у Любліні), але на наступному етапі не змогли пройти кіпрський «Пафос» (0:1 у Любліні та 0:2 на Кіпрі). У чемпіонаті України «біло-сині» єдині з усіх клубів ідуть без втрат після трьох турів, здобувши три виїзні перемоги – над «Вересом» (1:0), «Рухом» (5:1) та «Епіцентром» (4:1).

«Маккабі» стартував у Лізі чемпіонів, вилетівши у 2-му раунді кваліфікації від майбутнього кривдника «Динамо» – «Пафоса» (1:1 у гостях, 0:1 у Сербії). Натомість у Лізі Європи кияни розібралась зі ще одним старим знайомим киян – мальтійським «Хамрун Спартанс» (2:1 у гостях та 3:1 у Сербії).

Жереб двічі зводив українську та ізраїльську команди між собою – у сезоні-2011/2012 суперники обмінялися результативними нічиїми на груповому етапі Ліги Європи (1:1, 3:3), а в сезоні-2015/2016 кияни двічі обіграли опонента (2:0, 1:0).

Окрім зустрічей із «Динамо», «Маккабі» також перетинався в єврокубках із ще двома українськими клубами. У сезоні-2020/21 тель-авівці вилетіли з Ліги Європи після зустрічі з донецьким «Шахтарем» на стадії 1/16 фіналу (0:2 удома та 0:1 у гостях), а на груповій стадії Ліги конференцій двічі обіграли луганську «Зорю» (3:2 удома та 3:1 у гостях).

FAVBET не бачить фаворитів у дуелі – успіх обох команд оцінюється в 2,66. Ціна нічиєї – 3,50.

Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,85, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,01. Найбільше голів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (2,50), а в «Маккабі» – від Дора Тургемана (3,00).

Де дивитися матч між «Маккабі» та «Динамо»

Поєдинок «Маккабі» – «Динамо» у прямому ефірі покаже телеканал «2+2».

До слова, що в разі перемоги в протистоянні кияни вийдуть до основного етапу Ліги Європи, а от у випадку невдачі будуть виступати в основному турнірі Ліги конференцій.