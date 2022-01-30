Міністр внутрішніх справ України Дмитро Кулеба закликав Росію довести серйозність заяв про небажання нової війни. З його слів, для цього вона має відвести свої війська та продовжити дипломатичний діалог.

«Якщо російські чиновники серйозно говорять, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести війська, які вона зібрала вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України. Єдиний відповідальний шлях – дипломатія», – написав він у Twitter в неділю, 30 січня.

Зазначимо, що нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що «Росія не зацікавлена у війні з Україною, але не дозволить грубо наступати і ігнорувати інтереси Росії».

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України до 130 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.