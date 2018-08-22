До кінця тижня синоптики прогнозують у Львові теплу погоду без опадів

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:241760

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До кінця тижня синоптики прогнозують у Львові теплу погоду без опадів
фото Регіонального центру з гідрометеорології
У Львові та області буде тепло й без опадів

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що в найближчу добу у Львові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12°, вдень 23 — 25° тепла. Малохмарна погода без ісотних опадів найближчої доби очікується й у Львівській області.

У четвер та п'ятницю, 23-24 серпня збережеться мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря у четвер, 23 серпня, вночі 10 — 15°, вдень 23 — 28° тепла; у п’ятницю, 24 серпня, вночі 13 — 18°, вдень 25 — 30° тепла.

Щоправда, за попередніми прогнозами, у вихідні, 25-26 серпня, синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12 — 18° тепла, вдень 23 — 29° тепла.

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