Дуда нагадав, що потенційний напад Росії на Польщу був би нападом Росії на НАТО

Україна терміново має отримати військову техніку від своїх західних союзників у найближчі тижні, в іншому разі росіяни можуть виграти війну. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Le Figaro.

На запитання, чи можуть росіяни все-таки виграти війну, Дуда допустив, що це можливо, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново.

«У них немає сучасної військової інфраструктури, але у них є люди. Якщо ми не надішлемо військову техніку в Україну в найближчі тижні, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», – сказав президент Польщі.

Водночас, Дуда нагадав, що потенційний напад Росії на Польщу був би нападом Росії на НАТО.

«Коли Сполучені Штати зазнали нападу в 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснить візит до Польщі, яка є союзницею Сполучених Штатів по НАТО.