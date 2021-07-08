Екс-голів країни Аскара Акаєва і Курманбека Бакієва підозрюють у корупції

Колишні президенти Киргизстану Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв оголошені в міжнародний розшук. Їх підозрюють у корупції на різних етапах проекту розроблення найбільшого в Центральній Азії золоторудного родовища – Кумтор.

Як повідомляє портал 24kg, Акаєва підозрюють у зловживанні посадовим становищем при укладанні угоди з канадською компанією «Камеко» (Cameco Corporation). Ця компанія з початку 1990-х років розробляла родовище і, як пишуть ЗМІ, стояла біля витоків угоди, після якої Киргизстан «фактично втратив контроль над Кумтором».

У чому підозрюють Бакієва, не уточнюється. Крім нього, в розшук оголосили його сина Максима Бакієва.

Голова Держкомітету Нацбезпеки республіки Камчибек Ташиєв зазначив, що в цій справі є ще кілька фігурантів – це колишні високопоставлені чиновники.

Аскаєв і Бакієв втекли з Киргизстану разом із сім'ями. Акаєв, за даними «Радио Азаттык», живе в Москві, Бакієв – у Мінську.

За даними слідства, Акаєв перевищив повноваження, коли укладали угоду з канадською Cameco Corporation, яка розробляла родовище в 90-х роках. 2003 року під час реструктуризації генеральної угоди з Cameco частку Киргизстану в компанії Centerra було занижено на 25,7%.

Додамо, що Аскар Акаєв був президентом Киргизстану з 1990-го до 2005 року, пішов із посади після протестів, які назвали тюльпановою революцією. Бакієв очолював країну із 2005-го до 2010 року. Він пішов у відставку після хвилі протестів. Згодом за скоєння низки злочинів, в тому числі корупційних, Бакієва заочно засудили до вищої міри покарання - довічного ув'язнення. Бішкек неодноразово вимагав його екстрадиції з Білорусі, але кожен раз отримував відмову.

Кумтор розробляє канадська компанія Centerra Gold Inc. Киргизстан володіє 26% компанії. Підприємство забезпечує 10% ВВП Киргизстану і 20% обсягу промисловості. Киргизстан пред'явив фінансові претензії канадській компанії Centerra Gold на 4,2 млрд доларів за порушення екологічних норм і несплату податків при розробці рудника Кумтор