Водій загинув на місці, а пасажир помер у лікарні

У Польщі в ДТП загинули 16-літній підліток з України та його 17-річний пасажир. Вони втікали від поліції на авто 40 кілометрів на швидкості близько 150 км/год і врізалися у дерево. Про це 29 травня повідомило агентство РАР.

Інцидент трапився після опівночі з вівторка на середу. Спершу поліція хотіла перевірити авто Audi A4 в місті Вейгерово, що за 40 км від Ґданська, однак водій не зупинився. Почалася погоня зі світловими та звуковими сигналами поліцейських машин, яка закінчилася смертю водія та важкими травмами його 17-річного пасажира на головній магістралі Ґданська – проспекті Перемоги. Пасажир також помер у лікарні. Як додали на Тrojmiasto, обидва хлопці – громадяни України.

«Водій на великій швидкості втікав вулицями Ґдині, Сопота і Ґданська, потім втратив контроль над кермуванням, врізався в дерево, внаслідок чого авто перекинулося», – повідомила речниця поліції Ґданська Каріна Камінська.

Поліція повідомила, що водій їхав на великій швидкості – до 150-160 км/год, при тому, що у Польщі максимально дозволена швидкість руху авто в місті – 50 км/год. 40-кілометрову відстань від Вейгерово до Ґданська підліток подолав за 20 хвилин. Автомобіль перетинав перехрестя на червоне світло та створював небезпеку на дорозі.

Маршрут втечі автомобіля, яким керував неповнолітній українець (карта Тrojmiasto)

«Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, тим самим змусивши їх різко загальмувати. Погоня закінчилася в Ґданську, де водій Audi, ймовірно, бажаючи уникнути зіткнення з іншим водієм, не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерево, після чого його автомобіль перекинувся», – додали на Тrojmiasto з посиланням на місцеву поліцію.

Прокуратура проводить розслідування, ймовірною причиною того, що водій втікав від поліції, називають відсутність водійських прав.