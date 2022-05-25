Екс-чиновник виділив землі для комплексу «Ведмежа діброва» у Жденієві

Колишньому голові однієї із районних державних адміністрацій із Закарпаття оголосили про підозру за незаконне виділення землі для розташування дачі Віктора Медведчука. За даними слідства, чиновник незаконно виділив 122 га землі держлісфонду для розміщення комплексу «Ведмежа діброва» у Жденієві. Вартість земель перевищує 26 млн грн.

Як у середу, 25 травня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань, колишній керівник РДА підписав відповідні розпорядження і виключив із земель державного лісового фонду 122 га вартістю 26,9 млн грн для передачі фірмам, власницею яких є дружина колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко. На цих земельних ділянках збудували комплекс «Ведмежа діброва», що на території Жденієва.

У прес-службі ДСР уточнюють, що екс-чиновнику оголосили про підозру у вівторок, 24 травня. Його звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ). Крім того, правоохоронці провели обшуки в довірених осіб Оксани Марченко на Закарпатті. Про деталі обшуків наразі не повідомляється.

Зазначимо, у квітні 2021 року під час обшуків у маєтках підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко поліція вилучила близько 100 картин, антикварні речі, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця «Фаберже», а також мисливську гвинтівку та пістолет «BUL». Майно арештували та передали АРМА.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нардеп Віктор Медведчук, якому були офіційно висунуті підозри у злочинах проти національної безпеки, втік з-під домашнього арешту. Його затримала СБУ 12 квітня при спробі втечі з України. 13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторну яхту.