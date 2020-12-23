Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у розтраті майна в особливо великих розмірах. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2018 році посадовець під час проведення закупівлі житла на вторинному ринку для військових при укладенні договорів купівлі-продажу квартир штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр житла у Харкові.

Внаслідок таких дій Міноборони біло завдано понад 20 млн гривень матеріальної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що 2 грудня Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, який фігурує у справі про розкрадання майна Нацгвардії, із альтернативою внесення 1 млн грн застави.