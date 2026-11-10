Правоохоронці викрили підозрюваного у січні 2026 року

Рівненський районний суд визнав винним у незаконному поводженні зі зброєю 60-річного екскомандира добровольчого формування Клеванської громади Володимира Я. Обвинувачений продавав автомати, набої та гранати, які купував у знайомих із прифронтових районів. За скоєне йому призначили 3,5 роки увʼязнення, однак реальне покарання замінили на іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 3 листопада, із серпня 2025 року Володимир Я. купував зброю та боєприпаси у знайомих із прифронтових районів півдня України. Зберігав їх у тайнику, облаштованому у власному гаражі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У січні 2026 року обвинувачений, який на той момент був командиром добровольчого формування Клеванської громади №1, продав за 50 тис. грн автомат Калашникова та близько 300 набоїв. Зустріч із покупцем він організував неподалік «Кафе-Готелю 24» у Клевані Рівненського району.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

28 січня правоохоронці провели обшуки у квартирі та гаражі обвинуваченого. Там вони знайшли й вилучили зброю та боєприпаси.

Результати обшуків (фото СБУ)

Під час судового розгляду Володимир Я. повністю визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що зберігав зброю для проведення тренувань. Щодо продажу автомата, то, за його словами, той належав знайомому військовослужбовцю, який попросив продати зброю та переказати отримані гроші на потреби його підрозділу.

Обвинувачений також просив суд врахувати його вік, стан здоров’я та участь у захисті України від початку повномасштабного вторгнення.

Суддя Олександр Красовський визнав Володимира Я. винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та призначив три роки і шість місяців позбавлення волі. Водночас реальне покарання військовому замінили на два роки іспитового терміну.

Також із засудженого постановили стягнути 125,7 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.