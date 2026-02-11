СБУ та Нацполіція затримали чоловіка на гарячому

На Рівненщині правоохоронці ліквідували канал нелегального продажу зброї та боєприпасів. Організатором виявився 59-річний місцевий керівник добровольчого формування тергромади. Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний отримував зброю через знайомих з прифронтових південних районів України. Боєприпаси він зберігав у тайнику, який облаштував у гаражі на території власного будинку.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка на гарячому. У нього вилучили автомат АК-74 та близько 300 набоїв. Під час обшуків правоохоронці також знайшли понад 3000 набоїв різного калібру, більше десяти бойових гранат, корпуси та запали до них, а також нарізну зброю – пістолет ТТ зі спорядженими магазинами.

Фото СБУ

Зловмиснику повідомили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою). Він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.