Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО вже найближчими тижнями. Про це заявив член парламенту та заступник голови комітету із закордонних справ Ерккі Туоміоя, пише УП.

«Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як у громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія надішле заявку на членство в НАТО найближчими тижнями, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю це хорошим чи поганим вчинком», – заявив Туоміоя.

Він підкреслив, що «це очевидно, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО».

Член парламенту Еліна Валтонен погодилася з Туоміоя. За словами фінських політиків, очікується, що переважна більшість у фінському парламенті проголосує за членство в НАТО: 180 із 200 представників проголосують «за».

Нагадаємо, на тлі російсько-української війни Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО. У березні 2022 року вступ Фінляндії до НАТО підтримували 62% населення.

Росія у відповідь – вдалася до традиційних погроз.