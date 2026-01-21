«Вітагро» розширить тваринницький напрям бізнесу

ТзОВ «Соломна Агропостач» оголосило про намір побудувати коров’ячу ферму у Волочиській міській громаді на Хмельниччині. Компанія входить до бізнесової групи «Вітагро» хмельницьких латифундистів і політиків – родини Лабазюків. Головою групи та бенефіціаром «Соломна Агропостач» є чинний народний депутат Сергій Лабазюк, обвинувачений у хабарництві. Попри підозру в корупції, він з родичами стрімко розширює власний аграрний бізнес.

«Соломна Агропостач» планує звести тваринницьку ферму на майже 1300 корів у однойменному селі Соломна поблизу Волочиська. Її кінцевим продуктом буде молоко, яке після доїння охолоджуватимуть та доправлятимуть на переробні заводи.

Агрокомплекс побудують на ділянці площею 5,1 га, йдеться в оголошенні компанії.

Наприкінці 2024 року генеральний директор групи «Вітарго» Петро Лабазюк повідомляв, що вони запланували будувати нову ферму на 1,2 тис. голів у Хмельницькій області. Після її запуску загальне поголів’я корів у їхньому бізнесі сягне 6,7 тисячі. У цей проєкт планують вкласти 500 млн грн.

«Проєкт передбачає оснащення ферми сучасним обладнанням і часткову закупівлю поголів’я худоби. Більшість поголів’я забезпечить власна селекційна служба компанії», – заявляв раніше Петро Лабазюк.

Нагадаємо, «Вітагро» (Vitagro) – це група з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній і хімічній галузях. Земельний банк становить близько 90 тис. га. Активи розташовані у Хмельницькій (базовий регіон), Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях.

Група належить бізнесовій родині Лабазюків, що тісно пов’язана з політикою. Ключова особа – народний депутат України VII-IX скликань Сергій Лабазюк, нині почесний директор групи. Дружина парламентаря Віолетта Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради. Головою ради директорів та генеральним директором групи є рідний брат Сергія Лабазюка – Петро Лабазюк, чинний депутат Хмельницької обласної ради.

Народний депутат Сергій Лабазюк (фракція «За майбутнє») неодноразово був фігурантом антикорупційних розслідувань. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році займався гречкосійством. У 2018 році журналісти «Схем» з’ясували, що аграрні фірми Лабазюка отримали близько 60 млн грн держаної допомоги. Такі дотації його підприємства могли отримати завдяки членству нардепа в профільному (аграрному) комітеті Верховної Ради.

2023 року НАБУ оголосило депутатові підозру в хабарництві, згодом справу передали до суду. За версією обвинувачення, Сергій Лабазюк хотів отримати для своєї компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це нібито пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Від літа 2024 року цю справу розглядає Вищий антикорупційний суд.

Протягом останніх років «Вітагро» стрімко розширює бізнес. Наприклад, торік група оголосила про намір побудувати дві птахофабрики для вирощування бройлерів – на 1 млн тушок на рік у Хмельницькому районі та на 3 млн тушок неподалік Шепетівки, а також індустріальний парк.