Селище міського типу Велика Димерка Броварського району Київської області є центром Великодимерської територіальної громади – густо заселеного, економічно розвиненого регіону на схід від української столиці. Саме тут було зупинено вторгнення і селище перебувало під окупацією 22 дні. За цей час було пошкоджено чи знищено повністю близько 350 будинків. Житло втратили щонайменше 160 сімей. Щоб дати людям можливість десь жити, вирішили використати гуртожиток, який раніше збудувало місцеве аграрне господарство для своїх потреб.

Як розповів сільський голова Великодимерської ОТГ Анатолій Бочкарьов, на першому етапі у цей тимчасовий прихисток поселилося 160 осіб. Загалом у гуртожитку виділили 68 кімнат у яких може розміститися 200 людей.

Ми поспілкувалися із тими, хто понад рік проживає у гуртожитку. У всіх цих людей абсолютно різні історії, проте усіх їх об'єднують втрата та біль.

Надія Олешко пригадує, що після прильоту снаряда на подвір'я дочки стало очевидно, що дітям із внуками варто евакуюватися з селища. Вона ж не захотіла покидати домівку. Але незабаром її будинок та ще 4 сусідні хати, були зруйновані повністю.

«Це було 27 березня. Вони вже таке на вулицях творили…Їздили на танках і просто стріляли, куди їм хотілося. У нас спалили чотири хати вщент. І так ми залишилися без нічого», – розповідає Надія.

Повернення її дітей додому збіглося із відкриттям гуртожитку. Родина одразу подала заявку на заселення.

«Ми зразу взяли тут дві кімнати. Я зі старшими онуками живу в одній, а син з невісткою і сином маленьким – в іншій», – зазначає жінка та додає, що місця вистачає усім, хто цього потребує.

Спальні комплекти, до яких входять ковдра, подушка, набір постільної білизни та рушник, надані мешканцям гуртожитку, що через повномасштабне вторгнення стали ВПО у своєму ж селищі

Також нам вдалося поспілкуватися із Валентиною Герасименко. Сьогодні два її сини служать в ЗСУ, а вона, втративши все, поселилася у гуртожитку. Жінка пригадує, що росіяни нещадно гатили по житлових будинках поки в хатах не залишилося ні вікон, ні дверей. Газу та світла на той час також не було.

«На вулицях стояли танки, які обстрілювали наші будинки. Мій був вже розвалений. Під час однієї з атак я, накрившись ковдрою, поміж танками вискочила в погріб. Засунула в валянки паспорти – і все. Коли зранку вийшли, то нічого вже не було. Це просто жахіття», – розповідає Валентина.

Як Кока-Кола та ТЧХУ підтримують громаду

Мешканці Великої Димерки кажуть, що першими хто з гуманітарною допомогою з'явився в селищі після його деокупації був саме Червоний Хрест України. Ця гуманітарна організація має розгалужену мережу волонтерів, необхідну інфраструктуру і транспорт для здійснення своїх місій. Вона діє завдяки донатам – здебільшого внескам відповідального бізнесу та іншим благодійникам. Система Компаній Кока-Кола, Фундація Кока-Кола допомагають Червоному Хресту України вже понад 14 років. Саме у рамках цієї співпраці в Україну було завезено 70 тисяч продуктових наборів, кожен з яких містив такий обсяг продуктів, якого вистачає одній людині на місяць. Це продовольство було роздане населенню на деокупованих та прифронтових територіях, а також тим, хто потребує допомоги у різних куточках України. Саме Червоний Хрест України, маючи повну інформацію про найбільш гостру потребу у продовольстві та іншій гуманітарній допомозі, здійснює її розподіл та доставку тим, хто її потребує.

«Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 000 продуктових наборів для мешканців постраждалих громад та внутрішньо переміщених осіб, а зараз Фундація Кока-Кола посилює заклади, які приймають внутрішньо переміщених осіб – модульні містечка, гуртожитки, лікарні, інтернати, амбулаторії та інші, забезпечуючи їх ковдрами, подушками, постільною білизною та генераторами. Також електрогенератори поїдуть до громад у різних куточках України. Це зробить громади менш вразливими та більш захищеними, більш стійкими до викликів», – говорить Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків та сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Андрій Бублик, Людмила Ярич, Анатолій Бочкарьов

Велика Димерка – селище міського типу з розвиненою інфраструктурою, насиченим економічним життям, інтенсивними соціальними процесами та потребує проактивної місцевої влади та глибокого залучення місцевого самоврядування у життя громади. Відтак селищний голова Великодимерської ОТГ Анатолій Бочкарьов перебуває у тісному контакті з Товариством Червоного Хреста України та компанією Кока-Кола. До речі, саме на території громади функціонує завод Кока-Кола в Україні. Бочкарьов розповідає, що Кока-Кола завжди допомагала місцевій громаді, у якій вона працює. А від початку повномасштабного вторгнення ця співпраця стала ще більш важливою.

«Не тільки продуктові набори, не тільки постільна білизна, не тільки генератори, а багато-багато чого. І це значно поліпшило умови проживання жителів, які постраждали. А в нашій громаді їх постраждало більш як 2000 і кожному вони надають певну допомогу. Тому ми дуже вдячні за те, що вони знаходять ресурс для того, щоб це робити», – наголошує Анатолій Бочкарьов.

У компанії Кока-Кола повідомили, що вони продовжуватимуть підтримувати зусилля з відновлення місцевої громади. Система Компаній Кока-Кола також взяла на себе зобов'язання відновити зруйнований дитячий садок у селі Богданівка що знаходиться у Великодимерській ОТГ.