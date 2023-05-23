Кока-Кола та Червоний Хрест України передали громадам 54 генератори та 5000 спальних комплектів
Допомогу привезли волонтери Червоного Хреста України
Компанія Кока-Кола продовжує підтримувати Україну у ці складні часи. З лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола виділили понад 20 мільйонів доларів США на надання гуманітарної допомоги та підтримку співробітників компанії, які працюють в Україні.
Також компанія активно долучається до відновлення держави та закриття потреб українських громад та внутрішньо переміщених осіб. У цих питаннях Кока-Кола тісно співпрацює з Товариством Червоного Хреста України. Адже саме до волонтерів організації надходять запити щодо того, що саме необхідно українцям, які тим чи іншим чином постраждали через повномасштабну війну.
Товариство Червоного Хреста України з початку повномасштабної війни допомагає українцям у скруті
Модульне містечко у Львові отримало генератор та 1400 спальних наборів
Загалом волонтери за підтримки Кока-Кола передали українським громадам 54 генератори та 5 000 спальних комплектів
Черговим етапом такого партнерства стала закупівля 54 генераторів та 5 000 додаткових спальних наборів. Усі ці речі були придбані завдяки гранту Фундації Кока-Кола, наданому Товариству Червоного Хреста України.
Нещодавно у рамках благодійної ініціативи допомогу отримало модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, яке є найбільшим у Львові.
«Товариство Червоного Хреста України за підтримки Компанії Кока-Кола має можливість передати генератор потужністю 55 кіловат та постільні комплекти. До нас звернулося керівництво модульного містечка з запитом саме на спальні набори для внутрішньо переміщених осіб. Це містечко розраховано на 1 400 людей, тому, враховуючи ці потреби, ми разом з Компанією Кока-Кола долучилися до їх закриття», – розповів Іван Семерак, голова Львівської обласної організації Червоного Хреста України.
Один комплект складається з ковдри, подушки, постільної білизни та рушника. Таким чином кожен мешканець модульного містечка матиме затишне та комфортне спальне місце.
«Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 000 продуктових наборів для мешканців постраждалих громад та внутрішньо переміщених осіб. А зараз ми передаємо набори, які містять все необхідне, аби зробити побут людей зручнішим. У цілому ж по Україні ми забезпечили вже 5 000 таких комплектів. Їх отримали центри для внутрішньо переміщених осіб, гуртожитки, інтернати, школи та лікарні», – зазначив Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.
Директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик
Також, за його словами, Кока-Кола передає понад 50 генераторів різного типу, які поїдуть у різні куточки України. У компанії наголошують, що така підтримка зробить громади менш вразливими та більш стійкими до викликів.
Львів – одне з міст, яке прихистило найбільше вимушено переміщених українців
Львівщина стала одним із регіонів, де прийняли найбільше людей, які змушені були тікати від війни. Сюди приїжджають люди з усіх територій, де тривають бойові дії. Керівництво міста за підтримки волонтерів та бізнесу робить усе можливе, аби перебування внутрішньо переміщених осіб тут було комфортним.
«У Львові є кілька модульних містечок, які були облаштовані протягом року. Зараз ми перебуваємо у комплексі зимового типу. Це містечко тепліше та зручніше для проживання у холодну пору року. Більшість внутрішньо переміщених осіб мешкають саме тут – це майже тисяча людей», – розповів Ігор Кобрин, керівник управління соціального захисту Львівської міської ради.
«Насправді ці люди найбільш захищені, але й найбільш потребуючі, тому що дехто з сімей не має інформації, що з їхнім майном на окупованій території. А дехто вже має підтвердження, що майно зруйноване і нема куди повертатися», – сказав Володимир Головатий, директор міського центру соціальної підтримки у Львові.
Чому важлива підтримка для українців, які тікають від війни
У львівському модульному містечку постійно відбувається рух: хтось виїжджає, а хтось прибуває з небезпечних регіонів і заселяється. Є й такі люди, які живуть у комплексі протягом тривалого часу. Зокрема, тут знайшла собі тимчасовий дім 36-річна художниця Юлія Ковалівська.
Жінка разом з сином Іллею приїхала з села Довгеньке Ізюмського району Харківської області. У березні 2022 року родині допомогли евакуюватися з-під обстрілів українські військові, які тоді привезли у населений пункт гуманітарну допомогу.
«Ми довго не вирішували, куди їхати. Я чула, що у Львові приймають біженців. Тут у нас не було нікого. Їхали в нікуди й без нічого, адже у нас було всього 5 хвилин на збори», – сказала Юлія.
Юлія Ковалівська разом з сином Іллею
Мати з сином поступово пристосувалися до життя у новому місті. З часом Юлія знову почала малювати картини, адже саме над цим вона активно працювала до повномасштабної війни.
«Зараз я й сама можу закривати певні потреби. Але нам дуже допомагають. Ось дали постіль – цього якраз і бракувало. Я саме думала оновити постільну білизну, а тут такий подарунок. Це дуже приємно – така турбота та підтримка. Для нас це дуже важливо», – наголосила Ковалівська.
Ковалівська розгортає новий спальний комплект
За її словами, для великої кількості вимушено переміщених українців найгостріше стоїть питання житла. Адже чимало людей, як і сама Юлія, втратили свої домівки і їм немає куди повертатися.
Вже понад рік у Львові залишається й 39-річна Таїсія Шемєлєва. Жінка разом з мамою, донькою та кішкою Сонею виїхали зі Слов’янська, що на Донеччині, на початку квітня 2022 року.
Таїсія Шемєлєва з новим постільним набором
«Волонтери прийшли до нас додому і сказали, що потрібно терміново виїжджати, тому що ракети летять. Ми зібралися, я взяла одне-єдине – документи. Усі речі лишилися там», – розповіла Таїсія.
Житло Шемєлєвих вціліло, однак родина не поспішає повертатися додому, адже у Слов’янську ще досить небезпечно – лінія фронту доволі близько. Тому Таїсія намагається налагоджувати побут і робить усе для того, аби створити у тимчасовій оселі домашній затишок.
Таїсія Шемєлєва
Забезпечення генераторами та спальними комплектами – це не перша акція підтримки українців з боку Кока-Кола. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії компанія виділила близько 5 мільйонів літрів продукції для допомоги людям, які найбільше того потребували як на території України, так і за її межами.
А у грудні 2022 року Товариство Червоного Хреста України у співпраці з Італійським Червоним Хрестом та за підтримки Кока-Кола у Європі доставили 70 000 продуктових наборів в Україну. Кока-Кола також взяла на себе зобов'язання відновити зруйнований дитячий садок у селі Богданівка Броварського району на Київщині. У компанії наголошують, що надалі лише поглиблюватимуть співпрацю з Товариством Червоного Хреста України, аби допомогти якомога більшій кількості людей, які опинилися у скрутному становищі через російську агресію.
Усі фото надані Компанією "Кока-Кола Беверіджиз Україна"