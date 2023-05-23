Черговим етапом такого партнерства стала закупівля 54 генераторів та 5 000 додаткових спальних наборів. Усі ці речі були придбані завдяки гранту Фундації Кока-Кола, наданому Товариству Червоного Хреста України.

Нещодавно у рамках благодійної ініціативи допомогу отримало модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, яке є найбільшим у Львові.

«Товариство Червоного Хреста України за підтримки Компанії Кока-Кола має можливість передати генератор потужністю 55 кіловат та постільні комплекти. До нас звернулося керівництво модульного містечка з запитом саме на спальні набори для внутрішньо переміщених осіб. Це містечко розраховано на 1 400 людей, тому, враховуючи ці потреби, ми разом з Компанією Кока-Кола долучилися до їх закриття», – розповів Іван Семерак, голова Львівської обласної організації Червоного Хреста України.

Один комплект складається з ковдри, подушки, постільної білизни та рушника. Таким чином кожен мешканець модульного містечка матиме затишне та комфортне спальне місце.

Спальні комплекти для модульного містечка у Львові

Генератор потужністю 55 кВт

«Взимку Кока-Кола привезла в Україну 70 000 продуктових наборів для мешканців постраждалих громад та внутрішньо переміщених осіб. А зараз ми передаємо набори, які містять все необхідне, аби зробити побут людей зручнішим. У цілому ж по Україні ми забезпечили вже 5 000 таких комплектів. Їх отримали центри для внутрішньо переміщених осіб, гуртожитки, інтернати, школи та лікарні», – зазначив Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові Андрій Бублик

Також, за його словами, Кока-Кола передає понад 50 генераторів різного типу, які поїдуть у різні куточки України. У компанії наголошують, що така підтримка зробить громади менш вразливими та більш стійкими до викликів.

Львів – одне з міст, яке прихистило найбільше вимушено переміщених українців Львівщина стала одним із регіонів, де прийняли найбільше людей, які змушені були тікати від війни. Сюди приїжджають люди з усіх територій, де тривають бойові дії. Керівництво міста за підтримки волонтерів та бізнесу робить усе можливе, аби перебування внутрішньо переміщених осіб тут було комфортним. «У Львові є кілька модульних містечок, які були облаштовані протягом року. Зараз ми перебуваємо у комплексі зимового типу. Це містечко тепліше та зручніше для проживання у холодну пору року. Більшість внутрішньо переміщених осіб мешкають саме тут – це майже тисяча людей», – розповів Ігор Кобрин, керівник управління соціального захисту Львівської міської ради.

Керівник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин

Місто завдяки співпраці з отцями-салезіянами забезпечує одноразове харчування для мешканців комплексу. Також з перших днів повномасштабної війни центр для вимушено переміщених українців отримував підтримку від Товариства Червоного Хреста.