Кока-Кола передасть українцям 70 тисяч продуктових наборів

За 10 місяців повномасштабної війни українські волонтери навчилися працювати у будь-яких умовах. Так, у львівському логістичному хабі Товариства Червоного Хреста України робота не зупиняється навіть в період зимових свят.

Компанія Кока-Кола доправила в Україну 70 тисяч продуктових наборів

Внутрішньо переміщені особи, населення звільнених територій та багато інших категорій наших громадян гостро потребують найнеобхідніших продуктів та речей. Від швидкості обробки вантажів, які надходять сюди, залежить становище десятків тисяч людей в Україні. Та й у складі має бути завжди місце для новоприбулої гуманітарної допомоги, яка надходить з різних куточків світу та від різних компаній, і партнерських організацій.

Продуктові набори стали частиною благодійної програми

Зокрема зараз обробляється вантаж продуктових наборів, що надійшли в Україну за підтримки Італійського Червоного Хреста у межах спільної з Кока-Кола гуманітарної місії.

З моменту, коли в лютому розпочалася війна, Кока-Кола зосередилася на трьох основних напрямках допомоги:

постачанні продовольчих наборів із-за кордону,

відновленні інфраструктури,

підтримці громад згідно з їхніми найгострішими потребами.

Керівниця напрямку комунікацій компанії Кока-Кола Україна Ольга Чумак

«Компанія Кока-Кола спільно з Coca-Cola HBC та іншими партнерами з розливу напоїв під брендами Кока-Кола, а також Фундація Кока-Кола, починаючи з лютого 2022 року разом зобов’язалися виділити понад 18 млн євро на гуманітарну допомогу в Україні та підтримку працівників Системи Кока-Кола, які перебувають в Україні. Зокрема, на 4 млн євро із залученням Італійського Червоного Хреста закуповують продуктові набори, які Товариство Червоного Хреста України роздає найбільш постраждалим українцям», – розповідає Ольга Чумак, керівниця напрямку комунікацій Компанії Кока-Кола Україна.

Сюди приїхав брендований автомобіль Кока-Коли, що доставив партію пляшкової води та напоїв Coca-Cola, які є частиною кожного із 70 тисяч наборів, які люди отримають у руки. Загалом компанія виділила на гуманітарну підтримку в Україні понад 18 мільйонів євро.

«Ці кошти спрямовані на допомогу потребуючим українцям та на підтримку працівників компанії, які перебувають в Україні. На 4 мільйони євро з цієї допомоги, за підтримки Італійського Червоного Хреста, закуплені продуктові набори, які будуть розподілені», – додала Ольга Чумак.

Ці набори розповсюджуються там, де відчувається нестача базових харчових продуктів та питної води. Частина наборів направляється в Чернігівську та Херсонську області.

Очільниця відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю ТЧХУ Леся Олійник

Як розповіла очільниця відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю Товариства Червоного Хреста України Леся Олійник, благодійники забезпечують необхідним не лише прифронтові міста і села, але й допомагають внутрішньо переміщеним особам, людям, які перебувають у складних життєвих обставинах та багатодітним сім’ям. Аби визначити пріоритетні напрямки, волонтери тісно співпрацюють із державним сектором.

Один набір – це місячний запас базових та поживних продуктів, розрахований на людину. Сюди входять крупи, локшина, консерви, олія, борошно. Вага кожного набору понад 18 кілограмів. Усі продукти мають тривалий термін придатності та можуть зберігатися без холодильника. До наборів також додається питна вода та газовані напої.

«Продуктові набори формуються відповідно до науково обґрунтованих міжнародних стандартів і в такій кількості, щоб одній людині було достатньо для прожиття», – додає Олійник.

Рух Червоного Хреста у всьому світі базується на волонтерській активності громадян та внесках, які робить соціально спрямований бізнес. Ця співпраця особливо зараз проявляється в Україні, де мільйони людей потребують гуманітарної підтримки.

«З 24 лютого я навіть не розглядаю іншої діяльності. Ми робимо те, що маємо робити», – каже один з волонтерів Червоного Хреста України, що долучився до розвантаження коробок з продуктами та доукомплектування води та напоїв.

За його словами, допомога волонтерів у хабі є ефективною завдяки добре налагодженому процесу. Тут кожен знає, чим повинен займатися, тому команді без проблем вдається працювати навіть із настільки великими об'ємами гуманітарної допомоги.

І великі міжнародні компанії, такі як Кока-Кола, і окремі громадяни-волонтери працюють спільно у цьому хабі задля однієї мети – допомогти українському суспільству, яке зараз потерпає від війни.

Усі фото надані Кока-Кола